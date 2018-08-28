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«Газпром нефть» начала экспорт моторных масел в Танзанию и Сингапур
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«Газпром нефть» начала экспорт моторных масел в Танзанию и Сингапур 

Rambler News Service 20 минут назад
Компания «Газпромнефть — смазочные материалы», дочерняя компания «Газпром нефти», начала экспорт смазочных материалов в Танзанию и Сингапур, говорится в сообщении «Газпром нефти».
«Был осуществлен выход на новые рынки — начались поставки в Танзанию и Сингапур», — говорится в сообщении.
Объем реализации продукции за рубежом в первом полугодии 2018 года вырос на 13% относительно аналогичного периода 2017 года — до 110 тыс. тонн.
В целом в первом полугодии 2018 года компания нарастила продажи продукции на 20% относительно аналогичного периода 2017 года — до 319 тыс. тонн. При этом реализация различных типов масел премиум-класса составила почти половину объема — 143 тыс. тонн.
В России за отчетный период реализовано 210 тыс. тонн продукции, что на 23% превышает показатели прошлогоднего периода.
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