«Газпром нефть» начала экспорт моторных масел в Танзанию и Сингапур

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы», дочерняя компания «Газпром нефти» , начала экспорт смазочных материалов в Танзанию и Сингапур, говорится в сообщении «Газпром нефти».

«Был осуществлен выход на новые рынки — начались поставки в Танзанию и Сингапур», — говорится в сообщении.

Объем реализации продукции за рубежом в первом полугодии 2018 года вырос на 13% относительно аналогичного периода 2017 года — до 110 тыс. тонн.

В целом в первом полугодии 2018 года компания нарастила продажи продукции на 20% относительно аналогичного периода 2017 года — до 319 тыс. тонн. При этом реализация различных типов масел премиум-класса составила почти половину объема — 143 тыс. тонн.

В России за отчетный период реализовано 210 тыс. тонн продукции, что на 23% превышает показатели прошлогоднего периода.