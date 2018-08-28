Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны на 3,9% в 2019 году

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». ВВП Казахстана в 2019 г. вырастет на 3,9%, заявил министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов после заседания правительства.

"Рост ВВП мы закладываем на 3,9% с последующим ростом до 4,6%", — отметил Сулейменов, говоря о формировании проекта бюджета на 2019-2021 гг.

"В начале текущего года главой государства подписан стратегический план развития страны до 2025 г., — напомнил он. — Главная цель до 2025 г. добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 г. обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до $46,1 тыс. ".

"Курс, который был использован при формировании проекта бюджета на 2019-2021 гг., — 350 тенге за доллар на 2019 г., — уточнил министр. — $60 за баррель мы закладываем в качестве цены на ближайшие три года. Как вы знаете, мы всегда имеем возможность, исходя из внешних макроусловий, эти параметры пересмотреть".

ВВП Казахстана в 2017 г. вырос на 4% с 1% по итогам 2016 г. В правительстве ожидают рост ВВП в 2018 г. на 3,8%.