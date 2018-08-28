Внешний долг России сократился на 7% впервые с 2012 года

Внешний долг России снизился в июле текущего года. Изменения произошли в связи с погашением двадцатилетних евроблигаций. Сумма составила 3.4 миллиарда долларов. Ставка составляла 11% годовых. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

В ведомстве уточняют, что на сегодняшний день госдолг Российской Федерации остановился на минимальной отметке с конца 2012 года. Тоглда долг составлял 40.8 миллиардов долларов. Спустя два месяца, в начале 2013 года, уровень достиг 50,7 миллиардов долларов, пишетrunews24.ru.

Фото: pixabay.com