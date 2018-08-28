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Внешний долг России сократился на 7% впервые с 2012 года
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Внешний долг России сократился на 7% впервые с 2012 года 

РИА «ФедералПресс» 5 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Внешний долг России снизился в июле текущего года. Изменения произошли в связи с погашением двадцатилетних евроблигаций. Сумма составила 3.4 миллиарда долларов. Ставка составляла 11% годовых. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
В ведомстве уточняют, что на сегодняшний день госдолг Российской Федерации остановился на минимальной отметке с конца 2012 года. Тоглда долг составлял 40.8 миллиардов долларов. Спустя два месяца, в начале 2013 года, уровень достиг 50,7 миллиардов долларов, пишетrunews24.ru.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Россия разработала ответные меры на случай введения санкций на госдолг. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
Фото: pixabay.com
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