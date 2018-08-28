ЕЦБ: кредитование компаний в еврозоне в июле выросло на 4,1%

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Банковское кредитование в еврозоне в июле увеличивалось устойчивыми темпами, что должно оказать поддержку корпоративным капиталовложениям в регионе.

Согласно опубликованным данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), кредитование нефинансовых компаний выросло в июле на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после такого же увеличения в июне. Отмечается, что это самый высокий показатель с мая 2009 года.

Экономика еврозоны сильно зависит от доступности финансирования, и экономисты пристально отслеживают данные по кредитованию, используя их как индикатор здоровья экономики.

Кредитование домохозяйств также оставалось сильным, в июле увеличившись на 3%, как и в предыдущем месяце.

Несмотря на значительное восстановление банковского кредитования в еврозоне с начала 2014 года, темпы роста показателей остаются намного ниже докризисных уровней. В 2007 году и в первой половине 2008 года темпы роста кредитования компаний превышали 12%.