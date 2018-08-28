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ЕЦБ: кредитование компаний в еврозоне в июле выросло на 4,1%
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ЕЦБ: кредитование компаний в еврозоне в июле выросло на 4,1% 

Вести Экономика 28 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Банковское кредитование в еврозоне в июле увеличивалось устойчивыми темпами, что должно оказать поддержку корпоративным капиталовложениям в регионе.
Согласно опубликованным данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), кредитование нефинансовых компаний выросло в июле на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после такого же увеличения в июне. Отмечается, что это самый высокий показатель с мая 2009 года.
Экономика еврозоны сильно зависит от доступности финансирования, и экономисты пристально отслеживают данные по кредитованию, используя их как индикатор здоровья экономики.
Кредитование домохозяйств также оставалось сильным, в июле увеличившись на 3%, как и в предыдущем месяце.
Несмотря на значительное восстановление банковского кредитования в еврозоне с начала 2014 года, темпы роста показателей остаются намного ниже докризисных уровней. В 2007 году и в первой половине 2008 года темпы роста кредитования компаний превышали 12%.
Ключевой индикатор денежной массы не оправдал ожиданий экономистов, поскольку годовой рост денежного агрегата М3 в июле замедлился до 4% с 4,5% в июне. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты предполагали увеличение показателя на 4,3%.
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