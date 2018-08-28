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Биржи Европы колеблются на новостях о торговой сделке между США и Мексикой 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы не показывают единой динамики на фоне торговой сделки США и Мексики и сохранения напряженности в торговых отношениях США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22%, до 7595,69 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,03%, до 5477,7 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 12537,74 пункта.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.
"Эта сделка, в добавок к недавнему соглашению с ЕС, дала некоторую надежду на то, что Трамп откажется от идеи глобальной торговой войны", — говорится в обзоре аналитиков Danske Bank.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что на рынках сохраняется напряженность из-за конфликта между США и Китаем. "Это (соглашение с Мексикой) может быть частью стратегии Трампа по изоляции КНР, чтобы оказать на нее максимальное давление и получить больше уступок", — считают аналитики.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
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