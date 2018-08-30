На Кубани оборот среднего и малого бизнеса вырос до триллиона рублей

Краснодар. 30 августа — Новая Кубань. В ходе мероприятия обсуждались развитие малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, а также меры государственной поддержки.

Вице-губернатор Василий Швец сообщил, что оборот предприятий МСП вырос до одного триллиона рублей. По итогам первого полугодия 2018 года все основные показатели демонстрируют устойчивый рост.

Более чем на шесть тысяч выросло число субъектов МСП, и теперь на Кубани работает свыше 300 тысяч предпринимателей. До триллиона рублей вырос и оборот предприятий. Сами предприниматели наращивают инвестиционную активность в основной капитал, уточнил заместитель главы региона.

Руководитель фонда микрофинансирования Оксана Коваленко рассказала, что за 6 месяцев этого года уже выдано 362 млн рублей, положительные решения получили более 250 предпринимателей. Большая часть займов приходится на предприятия сельского хозяйства и некрупные промышленные предприятия. По словам Коваленко, эффект от кредитования можно будет оценить только в следующем году, однако, как показывает практика 2017 года, получившие льготные кредиты бизнесмены увеличили производственные мощности. В частности появилось 700 новых рабочих мест.

Гарантийный фонд Краснодарского края также опережает прошлогодние показатели. Руководитель организации Василий Жабин ожидает, что в 2018 году будет более 1 млрд выданных гарантий. Это позволит бизнесу дополнительно привлечь свыше 2,5 млрд рублей в виде кредитных ресурсов.

В ходе заседания было отмечено, что экспорт кубанских товаров вырос на 30 процентов. Большая часть приходится на нефтепродукты, однако зафиксирован рост и несырьевого экспорта.

Кроме того, предпринимателям Кубани оказывают и нефинансовую поддержку. Это разработка веб-сайтов, создание бизнес-планов, фирменного стиля предприятия, маркетинговые исследования. По словам начальника управления МСП департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса края Виталия Воронова, всего за время работы центра поддержки предпринимателей было оказано более 45 тысяч услуг.

— Важен эффект, который с помощью финансирования получает бизнес. Необходимо, чтобы каждый рубль стал импульсом для развития предпринимательства, помог получить дополнительную прибыль, обеспечить налоговые отчисления, дал новые рабочие места, — подытожил Василий Швец.