Российский фондовый рынок стабилен

Российский фондовый рынок сохраняет стабильную динамику с намеком на укрепление и дальнейший рост за счёт активности инвесторов, а также проявленного интереса остальных участников рынка к определенным секторам экономики. На фоне ослабления национальной валюты всегда остаются в выигрыше компании экспортеры, поскольку они получают выручку от экспорта в иностранной валюте, как правило, в долларах и евро.

Поэтому интерес крупных инвесторов к нефтегазовым и металлургическим компаниям повышается в моменты катаклизмов из-за влияния геополитических факторов. Акции компании «НОВАТЭК» обновили исторический максимум после успешной реализации проекта «Ямал СПГ». Также в фокусе внимания инвесторов остается нефтяной рынок и компании относящиеся к данной отрасли. В последние дни мы наблюдали стабильный рост нефтяных котировок и это послужило хорошей базой для активности инвесторов, говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Несмотря на давление санкционной политики США на Россию, фондовый рынок смотрится довольно оптимистично. И основные российские фондовые индексы продолжат рост на фоне драйвера металлургических и нефтегазовых компаний.

Американский фондовый рынок продолжает покорять новые максимумы. Широкомасштабное ралли подтолкнуло S&P 500 и Nasdaq к рекордно высоким уровням закрытия второй сессии из-за торгового соглашения, достигнутого между США и Мексикой, поддерживающими настроения инвесторов. Рост технологического сектора привели к тому, что Nasdaq превысил отметку 8 000 пунктов в первый раз, и стало большим стимулом для S&P 500.