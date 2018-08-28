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Прогноз результатов «Газпрома» за II кв: сильные показатели едва ли приведут к переоценке компании рынком
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Прогноз результатов «Газпрома» за II кв: сильные показатели едва ли приведут к переоценке компании рынком 

Прайм 1 час назад
В среду, 29 августа, Газпром опубликует финансовые результаты за 2к18 по МСФО.
Мы ожидаем увидеть сильные результаты благодаря высоким объема экспорта и существенному росту цен на нефть и газ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток, скорее всего, окажется положительным. Учитывая, что, как правило, Газпром предпочитает направлять дополнительный операционный денежный поток на инвестиции, мы не исключаем, что в нынешних условиях (благоприятная макроэкономическая ситуация и высокие операционные показатели) компания вполне может повысить свой текущий прогноз капиталовложений на 2018 г. Впрочем, такая возможность, на наш взгляд, уже учтена рынком. В любом случае, мы не ожидаем сколько-нибудь выраженной реакции рынка на публикацию результатов.
На наш взгляд, в данный момент инвесторов в большей степени интересуют дивидендные перспективы, однако пока в заявлениях менеджмента мы не видели никаких указаний на то, что размер дивидендов по итогам 2018 г. может вырасти. Ранее менеджмент заявлял, что планирует сохранить дивиденды за 2018 г. на уровне прошлого года.
На наш взгляд, скорее всего, так и произойдет. В этом случае дивидендная доходность составит 5,6%.
Несмотря на сильные финансовые показатели и позитивные фундаментальные факторы, этого может быть недостаточно для того, чтобы вернуть инвесторам интерес к акциям компании. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Газпрома через 12 месяцев (2,90 долл.) предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 44%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
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