Индексы АТР выросли на новостях о новом торговом договоре между США и Мексикой

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом на фоне достижения торгового соглашения между США и Мексикой накануне, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1% — до 2777,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — вырос на 0,07%, до 1497,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,28% — до 28351,62 пункта, корейский KOSPI — на 0,17%, до 2303,12 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,06% — до 22813,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6304,7 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего договора США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

Новости о торговой сделке спровоцировали возврат инвесторов в рисковые активы и выход из надежных активов, таких как доллар.

При этом по мнению некоторых аналитиков, достигнутая торговая договоренность не обязательно означает успешное завершение торговых переговоров США с Китаем. Об этом сообщили аналитики JPMorgan, чье мнение приводит агентство Рейтер.