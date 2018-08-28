Экономике США становится труднее производить впечатление на инвесторов

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Экономика США продолжает расти самыми стремительными темпами за много лет, и вместе с ней растут ожидания инвесторов, вкладывающихся в американские активы, говорится в статье Dow Jones.

Согласно некоторым индикаторам, США начинают недотягивать до завышенных ожиданий участников рынка, тогда как другие экономики превосходят свои более низкие целевые показатели. Индекс экономических неожиданностей США, рассчитываемый Citigroup и отражающий степень соответствия экономических данных прогнозам, опустился до минимума за примерно год. Индикатор перешел на негативную территорию, и это значит, что экономические показатели США расходятся с рыночными ожиданиями.

Индекс для США теперь ниже аналогичных индикаторов для Европы и развивающихся экономик, которые тоже остаются на негативной территории, однако смогли стабилизироваться после падения в начале года.

В результате даже сильным экономическим данным теперь будет труднее подталкивать вверх котировки американских активов, будь то акции или доллар США.

Высокие экономические показатели в последнее время позволяли инвесторам с большей уверенностью вкладываться в США, особенно учитывая тот факт, что в остальном мире экономический рост несколько застопорился, тогда как в мировой торговле отмечается эскалация напряженности. Котировки активов, зависящих от роста мировой экономики, в частности, сырьевых товаров, в данной ситуации отметились снижением.

Некоторые инвесторы ждут перемены тренда, господствовавшего на рынках в текущем году.

"Небольшие изменения в фундаментальной картине могут повлечь за собой серьезные последствия, — сказал Джим Полсен из Leuthold Group, который прогнозирует замедление американской экономики позднее в текущем году. — Для Уолл-стрит это станет потрясением".

В то время как инвесторы имеют повышенные ожидания относительно США, другим экономикам стало проще превосходить прогнозируемые показатели. Согласно опубликованным ранее в августе данным, темпы годового роста ВВП Германии во 2-м квартале оказались выше, чем прогнозировалось, тогда как показатель роста за 1-й квартал был пересмотрен с повышением. Кроме того, Eurostat пересмотрело с повышением темпы экономического роста в еврозоне за 2-й квартал.

Тем временем августовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США достиг минимума за девять месяцев, сообщили в четверг в IHS Markit, что является признаком замедления производственной активности. Недавние данные по рынку жилья тоже были слабее ожидаемых, что вызывает беспокойство у некоторых аналитиков.

В среду будет опубликована вторая оценка роста ВВП США за 2-й квартал. Опубликованные в прошлом месяце данные показали, что годовой рост американской экономики ускорился до 4,1%, максимума за почти четыре года.

Продолжение американо-китайских переговоров, нацеленных на разрешение торгового противостояния между странами, является еще одним фактором, который может заставить инвесторов вкладываться в активы за пределами США. Мировые фондовые рынки на прошлой неделе росли, тогда как индекс доллара WSJ снизился после достижения 15-месячного максимума 13 августа.

Дальнейшее восстановление котировок активов, связанных с ростом мировой экономики, может застать врасплох инвесторов, рассчитывающих на сохранение текущего тренда.