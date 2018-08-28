Самая шикарная пещера в мире: бывшее бомбоубежище превратили в роскошный отель

Если вы ищете новый дом, но уже видеть не можете панельные коробки с крышей, то отчаиваться не стоит. В продаже появилась так называемая «самая роскошная пещера в мире». И она совершенно не похожа на жилища наших далеких предков.

Источник: Bored Panda

Пещера использовалась для военных нужд еще с начала XIX века. В 1983 году пещеру приобрел предприниматель Джон Хей за 146 тысяч долларов. Хей решил, что пещера идеально подойдет для бомбоубежища во время холодной войны. Он потратил четыре года и два миллиона долларов, чтобы превратить помещение в укрытие. После окончания войны Хей в бомбоубежище больше не нуждался и продал его.

Теперь же пещера обрела вторую жизнь. Сейчас это шикарный отель, который может принять одновременно восемь гостей. В пещере есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Помимо всего прочего, здесь есть собственный водопад, а снаружи — вертолетная площадка.

Ничего от бомбоубежища тут не осталось, это просто комфортное жилище со всеми удобствами и передовыми технологиями.

Ночь в таком отеле — удовольствие не из дешевых и обойдется постояльцу в 1200 долларов.

Сейчас владелец отеля выставил его на продажу, поэтому хозяином пещеры можно стать за 2,5 миллиона долларов.