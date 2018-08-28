Ещё
Самая шикарная пещера в мире: бывшее бомбоубежище превратили в роскошный отель
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.34
$
67.65
78.71
79.04
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.71
–0.07 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1085.71
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1702
+0.0358
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Самая шикарная пещера в мире: бывшее бомбоубежище превратили в роскошный отель 

BigPikcha.ru 56 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Если вы ищете новый дом, но уже видеть не можете панельные коробки с крышей, то отчаиваться не стоит. В продаже появилась так называемая «самая роскошная пещера в мире». И она совершенно не похожа на жилища наших далеких предков.
Источник: Bored Panda
Пещера использовалась для военных нужд еще с начала XIX века. В 1983 году пещеру приобрел предприниматель Джон Хей за 146 тысяч долларов. Хей решил, что пещера идеально подойдет для бомбоубежища во время холодной войны. Он потратил четыре года и два миллиона долларов, чтобы превратить помещение в укрытие. После окончания войны Хей в бомбоубежище больше не нуждался и продал его.
Теперь же пещера обрела вторую жизнь. Сейчас это шикарный отель, который может принять одновременно восемь гостей. В пещере есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Помимо всего прочего, здесь есть собственный водопад, а снаружи — вертолетная площадка.
Ничего от бомбоубежища тут не осталось, это просто комфортное жилище со всеми удобствами и передовыми технологиями.
Ночь в таком отеле — удовольствие не из дешевых и обойдется постояльцу в 1200 долларов.
Сейчас владелец отеля выставил его на продажу, поэтому хозяином пещеры можно стать за 2,5 миллиона долларов.
BigPikcha.ru: последние новости
Чудеса маркетинга: американец заработал 100 млн долларов на губках в форме смайлов Американец отсудил у работодателя миллион долларов по договору, подписанному на салфетке во время корпоратива 15 самых странных картин, проданных за бешеные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен279
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару985
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение