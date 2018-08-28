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S&P 500 продолжает обновлять максимумы
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S&P 500 продолжает обновлять максимумы 

Прайм 58 минут назад
В ходе вчерашних торгов американский индекс S&P 500 прибавил 0,77% и закрылся на уровне 2896,74 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. Опережающий рост продолжает демонстрировать высокотехнологический индекс NASDAQ, закрепившийся выше 8000 пунктов. Драйвером для роста мировых фондовых индексов в начале этой недели стало смягчение риторики представителей ФРС США и прогресс в переговорах между США и Мексикой. Последнее даёт инвесторам надежду, что торговые войны в мире пойдут на спад. Показательно, что США призывают Евросоюз возобновить переговоры о пошлинах.
Американский фондовый рынок растёт уже девять лет кряду — это самый длинный растущий цикл в послевоенной истории. За это время он вырос в четыре раза. Главная причина роста — программы стимулирования экономики центробанков развитых стран. ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии залили рынки дешёвыми деньгами — суммарно они напечатали порядка $15 трлн и держали процентные ставки на околонулевом уровне. Благодаря этому международные корпорации демонстрировали активный рост финансовых показателей, а их акции пользовались повышенным спросом у инвесторов.
Но в ближайшие годы ситуация изменится, стимулирующие программы мировых центробанков близки к завершению. ФРС США свернула программу количественного смягчения и постепенно поднимает ключевую ставку. В следующем году стимулирующую программу завершит ЕЦБ, вслед за ним Банк Японии. Это заставит инвесторов пересмотреть своё отношение к фондовым рынкам. По сравнительным показателям (P/E, P/S) американские акции уже оценены достаточно дорого. Как говорит китайская пословица, «деревья не растут до небес», так что коррекция вниз на американском фондовом рынке продолжает назревать.
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