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Финская фирма вложит 3,2 миллиарда рублей в производство в Подмосковье
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Финская фирма вложит 3,2 миллиарда рублей в производство в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Финский компания, специализирующаяся на производстве пищевой упаковки и одноразовой посуде, планирует инвестировать 3,2 миллиарда рублей в развитие производства в Московской области, говорится в пресс-релизе заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.
"Завод в Ивантеевке является крупнейшим предприятием компании в Восточной Европе, а также крупнейшим в России и СНГ производителем упаковки для яиц. Общий объем инвестиций в развитие производства обоих дивизионов уже составил 125 миллионов евро. Компания планирует дальнейшее расширение на новом земельном участке в Ивантеевке в период с 2018 по 2027 с объемом инвестиций 3,2 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Буцаева.
По его данным, финны планируют построить производственный корпус по изготовлению пищевой упаковки из бумаги, картона, пластика и яичной упаковки. Кроме того, финская компания соорудит складской комплекс.
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