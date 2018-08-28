Доллар прогибается под спонсоров Трампа

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Доллар США на этой неделе продолжает слабеть почти по всему спектру рынка. Пара Евро/Доллар вплотную приблизилась к 1.17, фунт стерлингов в паре GBP/USD сегодня днём поднимался выше 1.29, швейцарский франк укрепился до апрельских уровней, а золото поднялось от минимума 16 августа $1160 за унцию уже более чем на $50 и уверенно держится намного выше отметки $1200.

Вероятный разворот долларового тренда мы обсуждали в материале от 21 августа с шеф-аналитиком ГК TeleTrade Петром Пушкарёвым, и сегодня он акцентирует внимание на том, что изменилось для доллара за прошедшие дни.

«Положение доллара усугубилось. Каких-то пару недель назад доллар считала переоцененным сравнительно маргинальная часть рынка. Логически и многим другим инвесторам было ясно, что теоретическая возможность некой бесповоротной победы США в торговых войнах над всеми своими торговыми партнёрами — мало того, что сильно преувеличена, но как раз именно излишняя сила доллара с точки зрения американской стороны и играет всё больше на стороне противника. Но эти люди двигались скорее по инерции в фарватере восходящего тренда по доллару — пока «неожиданно» рядовой, казалось бы, очередной технический откат не вылился в масштабный разворот.

Поводом послужила, конечно, критика Трампа в адрес Федрезерва , в том числе и лично направленная на председателя Пауэлла : за неуёмный подъём процентных ставок, в результате чего доллар становился всё дороже, а международная торговая позиция США всё слабее. Дело, возможно, и ограничилось бы дополнительным отскоком в основных валютных парах всего на 100-150 пунктов, если бы не оказалось, что всесильный Федрезерв готов, оказывается, всё-таки прислушаться к критике президента.

Внимание инвесторов было приковано и к выступлению председателя Федрезерва Джерома Пауэлла 24 августа на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, и к коротким интервью, которые давали то и дело для прессы голосующие и неголосующие представители Федрезерва от различных штатов. И они не обманули ожиданий долларовых «медведей», а заодно толкнули фондовые рынки США к новым историческим максимумам.

Нет, разумеется — Федрезерв не та организация, которая готова открыто признавать свои ошибки, тем более объявлять о резких изменениях в своей сугубо «независимой» политике под влиянием чужого публично высказанного мнения. Пусть даже это мнение уже не только Трампа, но и ряда влиятельных спонсоров правящей республиканской партии, на встрече с которыми Трамп ещё раз продавил как следует тему «неправильной» политики Федрезерва — многие из этих людей и сами в смысле бизнеса напрямую заинтересованы в прекращении подъёма ставок, а есть ведь ещё и политические позиции перед предстоящими ноябрьскими выборами в конгресс. Однако на моей памяти лишь раз знаменитый бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен нехотя признал-таки, что и доля вины Федрезерва в кризисе 2008 года имеется — и то это случилось почти через 8 лет после самих событий. А «грех» за Федрезервом тогда водился тот же, только больше: с 2004 по 2006 год Федрезерв повысил ставки в общей сложности 17 раз подряд и довёл их до монстрообразного уровня в 6.5%. Одно дело, когда такой может быть стоимость кредитов ЦБ в развивающихся экономиках — где-нибудь в Бразилии, или, что далеко ходить, у нас в России ставки сейчас на уровне 7.25%, и это уже после серии понижений. Но для США такие высокие ставки стали катастрофой. С её огромной и очень сильной экономикой, при разветвлённой финансовой системе, в которую ещё и тесно интегрирован весь мир — доллар многие десятилетия не американская, а наднациональная валюта — такие ставки по кредитам для банков и компаний стали катализатором кризиса, который, надо признать, и без того назревал. А дорогое кредитование как минимум ускорило в 2008 обрушение пирамиды из необеспеченных ипотечных бумаг и ещё более хитро устроенных финансовых инструментов вроде кредитно-дефолтных свопов.

Сейчас же в 2018, когда призрак рецессии в США даже не маячит ещё на горизонте, Федрезерв не может взять и просто так объявить о развороте всей своей политики, то есть о прекращении постепенного подъёма процентных ставок. Да даже и просто о существенном замедлении темпов этого ужесточения до 1 раза в год, как в Англии, Джерому Пауэллу было бы сказать не просто. Но рынкам хватило в его речи и некоторого понижения тона: сказав, что он уверен в силе американской экономики и в правильности курса на повышение процентных ставок, Пауэлл дал понять, что процесс этот не будет идти по раз и надолго заданной траектории, а будет зависеть от поступающих данных по инфляции. И что пока он, Пауэлл, не видит в текущих данных ни признаков, что инфляция уверенно закрепилась на высоких уровнях, ни признаков перегрева экономики. В общем, готовность найти повод, чтобы притормозить — председатель ФРС вполне обозначил, что от него и требовалось. В сочетании с упоминанием о готовности проголосовать за «ещё одно» повышение ставки в протоколах ФРС за 2 дня до речи Пауэлла, со ссылкой там же на возможность замедления темпов роста ВВП США во 2 полугодии, с разделившимися согласно протоколам мнениями рынка о «недозагруженности» или же «полной загруженности рынка труда, с оговорками двух членов комитета по открытым рынка в интервью, что за одно повышение ставки проголосовали бы, а за второе — надо будет смотреть на ситуацию, ещё и проблемы развивающихся рынков надо учитывать, и торговые отношения… всё вместе взятое подало рынкам вполне внятный сигнал: если потребуется, то ФРС готов слегка прогнуться и отступить на менее жёсткие позиции, не особо усердствуя с доведением ставки до „слишком“ уже нейтральной, как бы не слишком высокой.

Вот доллар и захлестнула ещё одна волна переоценки ценностей. Конкретно и на этой неделе импульс снижения американской валюты ещё не выглядит завершённым. Важных статистических показателей по США в эти дни не выходит, если не считать пересмотренных данных по ВВП за уже известный в целом по результатам и так 2 квартал. Поэтому — рынками будет править, в основном, идеология прошлой недели. Но и среднесрочно, в качестве просто ориентиров и не обязательно немедленно достигаемых — Евро/Доллар теперь куда более органично смотрится постепенно нацеленным в район 1.20, чем на возврат снова под 1.15. А с учётом ещё и начала цикла повышений ставок в Европе со 2 половины 2019 года, большинство рынка не должно сомневаться, что через год евро будет стоит только дороже, но никак не дешевле.

Часть понесённых за лето под влиянием мягкости Банка Англии и проходящих с переменным успехом переговоров по „брекзиту“ может наверстать и британский фунт — как минимум, технически неплохо смотрится потенциал подъёма в ближайший ценовой „слой, простирающийся от 1.2990 до 1.3070. По Канаде — показатели пока такие, что рынки небезосновательно ждут повышения процентных ставок снова в октябре, а это будет означать уже неоднократное продолжение цикла. И если данные по PPI в конце недели по Канаде дела не испортят, то в сочетании ещё и с подорожавшей на $5 до $77 нефтью — канадский доллар имеет потенциал укрепления, вплоть до уровня 1.28 в паре USD/CAD. Самые большие возможности для роста — конечно, у золота: в условиях по-прежнему низкого в целом уровня процентных ставок в среднем по крупнейшим странам, больших проблем с атакой фондов на валюты развивающихся рынков, и всех торговых трений и войн — золото выглядит излишне и неоправданно ослабленным в последние полгода, и вполне может вернуться в более нейтральный диапазон колебаний ближе к отметкам $1235-1265.

Кроме технических „зарубок“ на графиках и общефундаментальных рассуждений, есть и объективные критерии изменившихся настроений. Если на Чикагской бирже контракты на 2 и более подъёма процентной ставки в 2018 году по-прежнему преобладают, их более 65% от общих объёмов, а только лишь одного подъёма в сентябре ждёт примерно вдвое меньше инвесторов, то настроения по 2019 году на сегодня следующие: 1 подъём ставки в 2019 году ждут 37% покупателей контрактов, 2 подъёма ставки в 2019 году — всего 20%, 3 и более подъёмов — 6%, а 29% вообще полагают, что Федрезерв притормозит в следующем году этот процесс, и что новых ужесточений денежной политики в 2019 году не стоит ожидать. Вот и вернулись к адекватным уровням изначально завышенные ожидания, будто эра дешёвых кредитных линий от ФРС уйдёт слишком быстро и безвозвратно“.