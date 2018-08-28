Новая нормальность. Как собрать инвестиционный портфель в эпоху высоких ставок

В этом году инвесторы, вложившие деньги в, казалось бы, надежные и не подверженные колебаниям активы, рискуют получить доходность, близкую к нулевой, или даже уйти в минус. Обычные стратегии, которые позволяли консервативным инвесторам получать традиционные «инфляция плюс 1-2 процентных пункта», уже не работают. В новых условиях следует пересмотреть принципы управления своим портфелем и его состав.

Что случилось

На мировом финансовом рынке происходит смена парадигмы: действовавшие примерно десять лет константы, которые приучили инвесторов к определенной доходности в зависимости от уровня риска, уже не работают. И сейчас даже консервативные облигационные стратегии могут не обеспечить доходности, на которую многие рассчитывали еще год-два назад.

Примерно с 2014 года шла активная дискуссия по поводу повышения ставок Федеральной резервной системой США, которая, как мы видим, привела наконец к результатам. Экономика США вышла на траекторию роста, процентные ставки растут, эпоха дешевых денег заканчивается. На сворачивание американской программы количественного смягчения и первые повышения ставки ФРС фонды облигаций практически никак не реагировали. Но после того как в декабре 2017 года ставка ФРС достигла 1,5% и рынок окончательно утвердился во мнении, что со своего курса Федрезерв не свернет, облигации стали показывать нисходящую динамику.

Так что в ближайшее время спокойной жизни не будет. Если раньше консервативный инвестор мог выбрать практически любую стратегию с вложением в иностранные инструменты с фиксированной доходностью и затем наблюдать, как его портфель дорожает каждый год, то сейчас такой подход могут привести к убыткам в перспективе ближайших пары лет.

В этом году облигационные стратегии ушли в минус, в отличие, кстати, от тех, кто угадал и купил акции растущих секторов. Так, если фонды высоконадежных облигаций западных компаний потеряли в цене около 1,5%, а высокорисковых бондов — около 3%, то акции эмитентов из энергетического сектора выросли на 6,7%, IT-сектора — на 12,4%.

Теперь, чтобы заработать хоть что-то, придется действовать.

Как поступить

Сейчас рынок ожидает примерно пять раундов увеличения ставки ФРС. Поэтому даже осторожным инвесторам стоит задумываться о хеджировании рисков. Кроме этого, ряд признаков свидетельствует о возможном замедлении роста фондового рынка США или даже его коррекции. Многие мультипликаторы указывают на переоцененность индекса широкого рынка S&P 500. Это, например, коэффициент P/E (количество чистых прибылей необходимых для возврата рыночной стоимости бумаги), который на текущий момент находится на уровне 20,46, при среднем значении за последние десять лет в 17,6.

Похожую картину можно наблюдать и в других мультипликаторах, таких как P/B и P/FCF, которые демонстрируют отношение текущей стоимости компаний к их балансовой стоимости и к свободному денежному потоку.

Людям, которые хотят направить часть своих сбережений на фондовый рынок, придется смириться с мыслью, что теперь к процессу нужно подходить более осознанно, и начать внимательнее относиться к выбору активов для своего портфеля. Тем, кто хочет получить к концу года привычные «плюс 10-15 процентов», стоит сейчас задумываться, как рыночная ситуация влияет на каждый класс активов. И, возможно, пересмотреть структуру своего портфеля и его состав. Что именно можно сейчас сделать?

Две стратегии

В зависимости от риск-профиля, мы можем предложить два базовых сценария корректировки своего портфеля при инвестировании в активы международного рынка. Тем, кто более склонен к риску, можно увеличить свои позиции в акциях. Консервативным инвесторам стоит уйти в более краткосрочные облигации, которые меньше подвержены влиянию негативных факторов. Рассмотрим подробно каждый из вариантов:

1. Увеличить долю акций в портфеле

Для умеренно консервативных инвесторов, которые допускают посадку портфеля до 15-20%, можем посоветовать разделить свой портфель на две половины, вложив 50% в инструменты с фиксированной доходностью: 25% — в депозиты и еще 25% — в краткосрочные облигации. Оставшиеся 50% можно распределить следующим образом: 10% вложить в хеджирующий инструмент золото, 10% вывести в наличные деньги и 30% распределить между перспективными секторами рынка акций. К таким мы можем отнести бумаги западных компаний потребительского, фармацевтического (не включая рисковый сегмент биотехнологий) и энергетического секторов.

Мы полагаем, что на горизонте до трех лет эти компании покажут существенный рост. Ожидаемая доходность такой стратегии на горизонте до трех лет может составить до 10% при возможной просадке до 20%.

2. Купить краткосрочные облигации и сократить долю акций

Более осторожным инвесторам, которые не гонятся за высокой доходностью и, соответственно, не готовы к потерям, можем посоветовать сосредоточить 80% портфеля в трехлетних облигациях надежных эмитентов. Это могут быть ОФЗ и бумаги таких компаний, как Сбербанк, ВТБ, «Газпром» и другие. Оставшиеся 20% можно инвестировать в более рисковые активы. Например, в акции иностранных высокотехнологичных компаний.

При этом мы мы можем посоветовать не только вкладываться в эти бумаги напрямую, но и воспользоваться «коробочным решением» в виде структурного продукта или полиса инвестиционного страхования жизни — в этом случае коэффициент участия в том же фонде акций технологических компаний будет выше, чем при непосредственном инвестировании, за счет использования производных финансовых инструментов.