Индийские индексы поставили новый рекорд

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Во вторник, 28 августа, ключевые фондовые индексы Индии завершили торги в «зеленой» зоне, достигнув новых рекордных уровней. Известия о том, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) оказали поддержку рынку, а в числе основных фаворитов торгов находились представители энергетического и высокотехнологичного секторов.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] По итогам сессии Nifty 50 продвинулся на 0,40% до отметки в 11738,50 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,52% и закрылся на уровне 38896,63 пункта.

К 13:45 МСК валютная пара USD/INR подорожала на 0,27% до отметки в 70,145, а пара EUR/INR торгуется в плюсе на 0,11% и находится на уровне 82,0305. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 7,911%.

Экспортеры программного обеспечения Infosys и Tata Consultancy Services добавили в свой актив 0,7% и 0,93% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация компании J Kumar Infraprojects возросла на 9,77% после того, как аналитики Citi Research начали покрывать ее бумаги и установили по ним рейтинг «покупать».

В «зеленой» зоне закрылись акции авиакомпании Jet Airways (+6,22%), хотя в первой половине сессии дешевели ввиду неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал. Так, чистый убыток компании составил 13,23 млрд рупий ($188,76 млн) по сравнению с прибылью в 535 млн рупий годом ранее.

В составе индекса Nifty 50 наилучшую динамику продемонстрировали бумаги Hindalco Industries, Reliance Industries, Adani, Vedanta и Maruti Suzuki, подорожавшие на 3,8%, 2,13%, 2,19%, 2,13% и 1,98% соответственно, а наибольшее снижение продемонстрировали акции GAIL (-4,98%), Yes Bank (-3,24%), Hindustan Petroleum (-1,97%) и Cipla (-1,71%).

Наталия Аседова, аналитик ГК «ФИНАМ»