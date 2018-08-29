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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,57%
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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,57% 

Investing.com Россия 31 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов обувной и легкой промышленности, услуг и торговли.
На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подорожал на 0,57%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Chemanex PLC (CM:CHMX), которые подорожали на 10,90 п. (23,70%), закрывшись на отметке в 56,90. Котировки Tess Agro PLC (CM:TESS) выросли на 0,100 п. (20,00%), завершив торги на уровне 0,600. Бумаги PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли в цене на 0,100 п. (20,00%), закрывшись на отметке 0,600.
Лидерами падения стали акции Office Equipment PLC (CM:OFEQ), цена которых упала на 20,50 п. (24,20%), завершив сессию на отметке 64,20. Акции Lanka Ashok Leyland PLC (CM:ASHO) поднялись на 126,00 п. (13,59%), закрывшись на уровне 801,00, а Kelani Valley Plantations PLC (CM:KVAL) снизились в цене на 10,90 п. (13,47%) и завершили торги на отметке 70,00.
На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (132) превысило количество закрывшихся в минусе (53), а котировки 51 акций практически не изменились.
Котировки акций Tess Agro PLC (CM:TESS) выросли до минимума, повысившись на 20,00%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 0,600. Котировки акций Lanka Ashok Leyland PLC (CM:ASHO) упали до минимума, подешевев на 13,59%, 126,00 п., и завершили торги на отметке 801,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,35%, или 0,24, достигнув отметки $68,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,22%, или 0,17, до $76,46 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,40%, или 4,80, до отметки $1.209,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,14% до 208,070, а котировки USD/LKR повысились на 0,08%, достигнув отметки 161,390.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 94,75.
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