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Глава омской финансовой компании похитила у клиентов 160 миллионов рублей
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Глава омской финансовой компании похитила у клиентов 160 миллионов рублей 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава частной финансовой компании в Омске, привлекая граждан к участию в торгах на фондовой бирже, похитила у них свыше 160 миллионов рублей, уголовное дело направлено в суд, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, учредитель и директор частной финансовой компании под предлогом привлечения к участию в торгах на фондовой бирже завладела денежными средствами граждан в размере свыше 160 миллионов рублей. Клиентам она обещала ежемесячную прибыль до 20 процентов от вложенных сумм. В общей сложности от противоправной деятельности пострадали 737 человек", — сказала Волк.
Она также добавила, что 33-летняя учредительница обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере», кроме того на имущество женщины наложен арест на сумму более 14 миллионов рублей.
"В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавила официальный представитель МВД России.
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