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Пункты сбора вещей для школьников открыли в районе Люблино
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Пункты сбора вещей для школьников открыли в районе Люблино 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В районе Люблино появилось два пункта сбора вещей для школьников из нуждающихся семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«В районе Люблино пункты открыты по адресам: улица Марьинский Парк, дом 41, корпус 2, улица Люблинская, дом 125, строение 1. Пункты будут работать 29 и 30 августа с 10.00 до 20.00 и 31 августа с 10.00 до 18.00», — сказано в источнике.
Добавим, что в 2017 году в аналогичной акции поучаствовали более 6,1 тысячи москвичей, а также представители 473 коммерческих и торговых организаций. (мю)
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