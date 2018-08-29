Пункты сбора вещей для школьников открыли в районе Люблино

В районе Люблино появилось два пункта сбора вещей для школьников из нуждающихся семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«В районе Люблино пункты открыты по адресам: улица Марьинский Парк, дом 41, корпус 2, улица Люблинская, дом 125, строение 1. Пункты будут работать 29 и 30 августа с 10.00 до 20.00 и 31 августа с 10.00 до 18.00», — сказано в источнике.

Добавим, что в 2017 году в аналогичной акции поучаствовали более 6,1 тысячи москвичей, а также представители 473 коммерческих и торговых организаций. (мю)