Нефть может получить ураганную поддержку

На минувшей неделе цены на нефть Brent прибавили 5%, впервые с 11 июля превысив $76 за баррель. Для черного золота в последние дни сложился ряд позитивных факторов.

Нефтяные котировки поддержало ослабление доллара на валютном рынке. Индекс доллара DXY вновь опустился после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле. Руководитель ФРС хоть и выразил уверенность в продолжении устойчивого роста американской экономики, но был очень осторожен в своих заявлениях по поводу темпов роста ставок. Инвесторы восприняли такое изменение риторики как сигнал к возможному смягчению «ястребиной» политики ФРС. Снижение индекса доллара поддержало сырьевой рынок и весь спектр рисковых активов. Тем не менее, консенсус-прогноз рынка остается тем же — до конца года ожидается два раунда повышения ставок: в сентябре и в декабре.

Другим драйвером роста цен стало неожиданное снижение запасов сырой нефти в США. Минэнерго США указала на сокращение по итогам прошлой недели на 5,8 млн баррелей при ожиданиях 2,0 млн барр. При этом Baker Hughes сообщил о падении количества буровых установок на месторождениях в США на 9 шт., такого сокращения не наблюдалось более двух лет.

Повышению нефтяных котировок также способствовал рост опасений по поводу того, что забастовки в Северном море и «новые старые» антииранские санкции приведут к дефициту предложения нефти. Страны и корпорации начинают постепенно сворачивать свои проекты и закупки в Иране. Ряд источников сообщают, что в первой половине августа по сравнению с июлем загрузка иранских танкеров снизилась уже на 700 тыс. баррелей в сутки. Мало кто из аналитиков отрасли ожидал таких темпов падения экспорта нефти из Ирана более чем за два месяца до вступления санкций в силу.

Негативом продолжает выступать тарифное противостояние США и Китая, которое не удалось остановить путем переговоров неделей ранее. Впрочем, в пятницу появились новости о том, что китайская госкомпания Sinopec возобновит закупки американской нефти в октябре. Компания добилась того, чтобы правительство Китая исключило нефть из перечня американских товаров, на которые будут наложены торговые пошлины. Это значительно уменьшает шансы снижения спроса на нефть со стороны Китая.

В ближайшее пару недель котировки фьючерсов Brent могут «разогнаться» до $78-78.5, особенно если появятся новые катализаторы роста. Им вполне может стать сезон ураганов в Северной Америке, который обычно длится с конца августа по середину сентября и нередко проверяет на прочность нефтяную инфраструктуру США. Впрочем, учитывая довольно длительный рост без откатов и сохраняющиеся риски, на текущей неделе Brent может консолидироваться выше $76.