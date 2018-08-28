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Курс фунта опустился до годового минимума на опасениях Brexit «без сделки»
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Курс фунта опустился до годового минимума на опасениях Brexit «без сделки» 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Курс фунта стерлингов к евро во вторник опустился до годового минимума на фоне опасений инвесторов относительно возможного выхода Британии из Евросоюза (ЕС) (Brexit) без предварительного заключения торгового соглашения с объединением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.52 мск курс евро к фунту стерлингов вырос до 90,73 пенса за евро, что является максимумом с 12 сентября 2017 года. Курс фунта к доллару слегка рос — до 1,2894 доллара с 1,2887 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1698 доллара за евро с 1,1678 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,09 иены за доллар со 111,07 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 94,65 пункта.
Инвесторы отреагировали на новые комментарии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что в случае недостижения соглашения с ЕС по торговым вопросам после Brexit «не случится конца света». Ранее министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщал, что из бюджета будут выделены 3 миллиарда фунтов в дополнение к уже согласованным 700 миллионам фунтов на подготовку к сценарию возможного недостижения сделки по Brexit с Евросоюзом.
Трейдеры интерпретировали эти новости, как предупреждение о возможном провале Британии на переговорах о торговле с ЕС. Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Масc не исключил сценария так называемого «жесткого Brexit» для Британии, а премьер-министр Франции попросил правительство подготовить чрезвычайные меры в случае Brexit без сделки с ЕС.
"Экономические индикаторы в Великобритании в последнее время были обнадеживающими, но политическая неопределенность по поводу Brexit слишком велика", — заявил рыночный аналитик CMC Markets в Великобритании Дэвид Мэдден (David Madden).
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