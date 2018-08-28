Акции ГМК «Норникель» могут достигнуть 11 500 руб

С технической точки зрения бумаги ГМК «Норильский никель» приостановили повышение у сопротивления 11 250 руб., максимумов с первой половины июля. ADХ на дневном графике говорит о некотором усилении восходящего тренда, не исключая продолжения роста бумаг. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции со стоп-лоссом чуть ниже 11 000 руб. При закреплении выше 11 250 руб. можно рассмотреть увеличение позиций с расчетом на движение к 11 500 руб.

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