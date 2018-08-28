Ещё
Акции ГМК «Норникель» могут достигнуть 11 500 руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.70
78.92
79.10
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.77
+0.12 Золото
1211.59
–0.06 РТС
1082.91
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1713
+0.0368
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Акции ГМК «Норникель» могут достигнуть 11 500 руб 

Прайм 20 минут назад
Фото: Прайм
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+2,80%) и акции ГМК «Норильский никель» (+1,47%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-3,13%) и бумаги “Россетей” (-1,40%).
С технической точки зрения бумаги ГМК «Норильский никель» приостановили повышение у сопротивления 11 250 руб., максимумов с первой половины июля. ADХ на дневном графике говорит о некотором усилении восходящего тренда, не исключая продолжения роста бумаг. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции со стоп-лоссом чуть ниже 11 000 руб. При закреплении выше 11 250 руб. можно рассмотреть увеличение позиций с расчетом на движение к 11 500 руб.
График
Прайм: последние новости
МИД РФ: Многие понимают необходимость противостоять монополии США в мировых финансах Нефть дорожает на новостях по степени выполнения сделки ОПЕК+ Экономике США становится труднее производить впечатление на инвесторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен282
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару985
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение