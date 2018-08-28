Ещё
Почти на треть сократился объем инвестиций в экономику Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.78
78.96
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.79
+0.03 Золото
1212.20
–0.03 РТС
1080.98
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1720
+0.0375
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Почти на треть сократился объем инвестиций в экономику Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Снижение объема инвестиций в экономику донского региона на 27,3% за первое полугодие 2018 отметил Ростовстат. Данные сравнивают с показателями прошлого года.
С начала текущего года компаниями региона направлено 83,8 млрд руб. инвестиций в основной капитал для развития экономики и социальной сферы.
Две трети объема инвестиций освоено крупными и средними организациями, самыми приоритетными направлениями являются «обрабатывающие производства» «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «транспортировка и хранение». На их долю пришлось 42% освоенных средств.
Ранее Ростовстат обнародовал данные о социально-экономической ситуации в регионе по итогам первого полугодия. Согласно документам, опубликованным на сайте областного правительства, в Ростовской области сократилась добыча полезных ископаемых. Одновременно зафиксировано увеличение индекса промышленного производства в Ростовской области почти на четверть (23%), по сравнению с данными 2017 года. Позитивный рост наблюдается и в сфере строительства торговых площадей, за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию на 25% больше площадей торговых предприятий чем за аналогичный период 2017 года.
Деловое сообщество: последние новости
Больше 6 млрд долларов инвестиций привлекли в Южный регион Что кроме возраста изменится после принятия пенсионной реформы? Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству построенного жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару986
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение