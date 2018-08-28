Почти на треть сократился объем инвестиций в экономику Ростовской области

Снижение объема инвестиций в экономику донского региона на 27,3% за первое полугодие 2018 отметил Ростовстат. Данные сравнивают с показателями прошлого года.

С начала текущего года компаниями региона направлено 83,8 млрд руб. инвестиций в основной капитал для развития экономики и социальной сферы.

Две трети объема инвестиций освоено крупными и средними организациями, самыми приоритетными направлениями являются «обрабатывающие производства» «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «транспортировка и хранение». На их долю пришлось 42% освоенных средств.

Ранее Ростовстат обнародовал данные о социально-экономической ситуации в регионе по итогам первого полугодия. Согласно документам, опубликованным на сайте областного правительства, в Ростовской области сократилась добыча полезных ископаемых. Одновременно зафиксировано увеличение индекса промышленного производства в Ростовской области почти на четверть (23%), по сравнению с данными 2017 года. Позитивный рост наблюдается и в сфере строительства торговых площадей, за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию на 25% больше площадей торговых предприятий чем за аналогичный период 2017 года.