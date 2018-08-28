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НБУ: Трудовая миграция — плохо, но перечисление средств от трудовых эмигрантов — хорошо (текст готов)
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НБУ: Трудовая миграция — плохо, но перечисление средств от трудовых эмигрантов — хорошо (текст готов) 

Украина.ру 53 минуты назад
Об этом 28 августа сообщил замглавы регулятора Олег Чурий, передает «РИА Новости».
«На платежный баланс влияет перечисление средств от граждан, которые работают за рубежом. В этом году наш прогноз — это 11,5 миллиарда долларов», — отметил Чурий.
По его словам, трудовая миграция является негативным явлением для экономики страны в долгосрочной перспективе, но для платежного баланса это достаточно серьезные поступления, которые позитивно влияют на валютный рынок.
Ранее замглавы НБУ заявил, что «цель Национального банка — это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса». По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.
Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет.
Напомним, что в первой половине августа на межбанковском валютном рынке гривна стремительно дешевела. По словам директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, важную роль в этом сыграло состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что страна нуждается в структурных реформах в экономике.
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