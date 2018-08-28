НБУ: Трудовая миграция — плохо, но перечисление средств от трудовых эмигрантов — хорошо (текст готов)

«На платежный баланс влияет перечисление средств от граждан, которые работают за рубежом. В этом году наш прогноз — это 11,5 миллиарда долларов», — отметил Чурий.

По его словам, трудовая миграция является негативным явлением для экономики страны в долгосрочной перспективе, но для платежного баланса это достаточно серьезные поступления, которые позитивно влияют на валютный рынок.

Ранее замглавы НБУ заявил, что «цель Национального банка — это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса». По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет.