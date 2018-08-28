Об этом 28 августа сообщил замглавы регулятора Олег Чурий, передает «РИА Новости».
«На платежный баланс влияет перечисление средств от граждан, которые работают за рубежом. В этом году наш прогноз — это 11,5 миллиарда долларов», — отметил Чурий.
По его словам, трудовая миграция является негативным явлением для экономики страны в долгосрочной перспективе, но для платежного баланса это достаточно серьезные поступления, которые позитивно влияют на валютный рынок.
Ранее замглавы НБУ заявил, что «цель Национального банка — это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса». По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.
Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет.
Напомним, что в первой половине августа на межбанковском валютном рынке гривна стремительно дешевела. По словам директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, важную роль в этом сыграло состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что страна нуждается в структурных реформах в экономике.