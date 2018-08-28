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Главный экономист ЕЦБ предупредил о рисках мягкой политики
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Главный экономист ЕЦБ предупредил о рисках мягкой политики 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Риски, связанные с ультрамягкой денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка, необходимо тщательно отслеживать после нескольких лет экономического роста, заявил главный экономист ЕЦБ Питер Прат. Об этом сообщает Reuters.
Главный экономист ЕЦБ Питер Прат. Фото: EPA/ZIPI
"Терпеливая, разумная и последовательная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима, — сказал Прат. — В то же время, и в частности на данном этапе цикла денежно-кредитной политики, необходимо тщательно контролировать риски нашей политики".
Комментарии Прата, вероятно, были восприняты как знак того, что ЕЦБ все больше осознает побочные эффекты своей политики масштабных покупок облигаций и сверхнизких процентных ставок. Регуляторы из Германии и других богатых стран еврозоны долгое время жаловались на завышенные цены на недвижимость и облигации в результате политики ЕЦБ.
Экономический рост в еврозоне замедлился в этом году, что свидетельствует о том, что цикл роста блока достиг своего пика.
По словам Прата, в то время как денежно-кредитная политика остается мягкой, больше стран могут использовать инструменты для борьбы с нарастанием финансового стресса.
"Макропруденциальные инструменты были правильно применены в ряде случаев, и, вероятно, будут больше использоваться в ряде случаев, учитывая, в какой фазе цикла мы находимся", — отметил он.
ЕЦБ готовится завершить программу скупки облигаций. Как сообщали «Вести. Экономика», на заседании в июле регулятор подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря.
Центробанк намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.
Рынки в настоящее время ожидают, что первое повышение ставки ЕЦБ с 2011 года произойдет в октябре или декабре следующего года.
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