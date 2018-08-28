Главный экономист ЕЦБ предупредил о рисках мягкой политики

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Риски, связанные с ультрамягкой денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка , необходимо тщательно отслеживать после нескольких лет экономического роста, заявил главный экономист ЕЦБ Питер Прат. Об этом сообщает Reuters.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат. Фото: EPA/ZIPI

"Терпеливая, разумная и последовательная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима, — сказал Прат. — В то же время, и в частности на данном этапе цикла денежно-кредитной политики, необходимо тщательно контролировать риски нашей политики".

Комментарии Прата, вероятно, были восприняты как знак того, что ЕЦБ все больше осознает побочные эффекты своей политики масштабных покупок облигаций и сверхнизких процентных ставок. Регуляторы из Германии и других богатых стран еврозоны долгое время жаловались на завышенные цены на недвижимость и облигации в результате политики ЕЦБ.

Экономический рост в еврозоне замедлился в этом году, что свидетельствует о том, что цикл роста блока достиг своего пика.

По словам Прата, в то время как денежно-кредитная политика остается мягкой, больше стран могут использовать инструменты для борьбы с нарастанием финансового стресса.

"Макропруденциальные инструменты были правильно применены в ряде случаев, и, вероятно, будут больше использоваться в ряде случаев, учитывая, в какой фазе цикла мы находимся", — отметил он.

ЕЦБ готовится завершить программу скупки облигаций. Как сообщали «Вести. Экономика», на заседании в июле регулятор подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря.

Центробанк намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

Рынки в настоящее время ожидают, что первое повышение ставки ЕЦБ с 2011 года произойдет в октябре или декабре следующего года.