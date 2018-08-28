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Новый Lincoln Continental получил больше стандартных функций
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Новый Lincoln Continental получил больше стандартных функций 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель готовится в следующем году запустить Lincoln Continental. Согласно CarsDirect, начальная стоимость автомобиля будет стартовать от 47 140 долларов или на 985 долларов больше, нежели у текущей модели.
Подобное увеличение цены оправдано большим количеством оборудования, в том числе функциями поддержки водителя, такими как автоматическое экстренное торможение, мониторингу слепых зон, функция удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Все вышеперечисленные системы являются частью пакета Co-Pilot360.
В это же время Lincoln Continental Select оценивается на 1 830 долларов дороже, нежели раньше (56 830 долларов), а Continental Reserve — в 60 705 долларов США. Повышение стоимости на 4 925 долларов свидетельствует о добавлении пакетов Technology Package, Park Assist и Climate Package с подогреваемым рулевым колесом и задними сидениям с подогревом. Первый вариант был доступен за 4 215 долларов, тогда как последний — 850 долларов.
Топовая версия Continental Black Label также получает возрастание цены на 4 630 долларов и для 2019 года модель предлагается от 71 040 долларов и комплектуется пакетом Technology Package, а также 30-позиционными электрически регулируемыми сидениями.
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