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Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ
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Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: Прайм
Министерство финансов России 29 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
На аукционе будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с датой погашения 15 декабря 2021 года в объеме 15 млрд рублей.
В Минфине уточнили, что проведение аукциона по размещению ОФЗ будет возобновлено на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке.
21 августа Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ в связи с волатильностью финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, которые постоянно участвуют в аукционах.
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