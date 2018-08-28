Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ

Министерство финансов России 29 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

На аукционе будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с датой погашения 15 декабря 2021 года в объеме 15 млрд рублей.

В Минфине уточнили, что проведение аукциона по размещению ОФЗ будет возобновлено на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке.

21 августа Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ в связи с волатильностью финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, которые постоянно участвуют в аукционах.