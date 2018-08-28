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Минфин РФ 29 августа возобновит проведение аукционов ОФЗ после недельной паузы
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Минфин РФ 29 августа возобновит проведение аукционов ОФЗ после недельной паузы 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Минфин России принял решение возобновить проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) после недельной паузы, говорится в сообщении министерства.
На аукционе 29 августа Минфин предложит инвесторам ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей.
Минфин России на прошлой неделе отменил аукцион по ОФЗ, объяснив свое решение резко возросшей волатильностью финансовых рынков. Также министерство сообщило тогда, что возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке.
Министерство обычно в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры не проводит традиционные аукционы по размещению ОФЗ, которые проходят по средам. Так, Минфин отменял аукционы в апреле этого года после введения США новых санкций против РФ.
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