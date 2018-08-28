Чистая прибыль Tiffany&Co в I полугодии 2018-19 фингода выросла на 38%

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ювелирной компании Tiffany & Co по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 июля, выросла в годовом выражении на 38% — до 287 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,31 доллара против 1,66 доллара за акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 13,4% и составила 2,109 миллиарда долларов.

За второй квартал компания увеличила чистую прибыль на 25,8%, до 144,7 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 1,17 доллара против 0,92 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 12,1%, до 1,076 миллиарда долларов.

"Мы довольны ростом наших продаж и выручки… Но стоит отметить, что затраты на стратегические инвестиции, как и ожидалось, вырастут за оставшуюся часть года, что должно поддержать долгосрочный устойчивый рост", — заявил гендиректор компании Алессандро Больёло (Alessandro Bogliolo), слова которого приводятся в релизе. По итогам финансового года компания ожидает чистую разводненную прибыль на акцию в размере 4,65-4,8 доллара, что выше предыдущего прогноза в 4,5-4,7 доллара. Рост продаж, как ожидается, составит по итогам фингода 7-9%.

Компания отметила рост продаж за полугодие и второй квартал во всех основных регионах. В странах Северной и Южной Америки продажи во втором квартале выросли на 8%, в странах Европы — на 5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на 28%, в Японии — на 11%. В первом полугодии компания открыла семь брендовых магазинов, два магазина были закрыты.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, занимается производством ювелирных изделий, предметов роскоши и аксессуаров. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля 2018 года, число магазинов компании составляет 320 единиц, из них 123 магазина находятся в странах Северной и Южной Америки.