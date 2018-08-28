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На торгах до открытия рынка акции Tiffany подорожали
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На торгах до открытия рынка акции Tiffany подорожали 

Investing.com Россия 13 минут назад
Investing.com — Во вторник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.
К 15:14 МСК курс акций Tiffany & Co (NYSE:TIF) повысился 3,44% после того, как отчет копмпании за второй квартал превысил все прогнозы аналитиков, а компания улучшила свой прогноз по доходам.
Акции Best Buy (NYSE:BBY) подешевели на 4,24% несмотря на то, что отчет компании по доходам на акцию и по выручке за второй квартал оказался лучше прогнозов аналитиков. Однако при этом рост онлайн-продаж замедлился, а компания предупредила о том, что ожидает снижения операционной прибыли в третьем квартале.
Курс акций Starbucks (NASDAQ:SBUX) снизился на 0,04% послe сообщения компании о том, что она подписала лицензионное соглашение с Nestle на сумму $7,15 млрд, которое позволит последней продавать продукцию Starbucks.
Курс акций Google (NASDAQ:GOOGL) просел всего на 0,02% после того, как президент США Дональд Трамп обвинил интернет-гиганта в фальсификации результатов поиска новостей, в результате чего первыми отображаются только негативные новости о президенте США.
Акции Procter & Gamble (NYSE:PG) подорожали на 0,24% после того, как европейский регулятор одобрил приобретение подразделения Consumer Health, которое принадлежит {{0|Merck}} KGaA (DE:MRCG).
Курс акций DSW (NYSE:DSW) взлетел на 20,59% после того, как прогноз компании на год превысил предположения аналитиков как по прибыли, так и по выручке.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций РФ закрылся ростом, Индекс МосБиржи прибавил 1,45% Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,37% Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,05%
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