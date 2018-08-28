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Биржи США растут на оптимизме вокруг торговых договоренностей членов НАФТА
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Биржи США растут на оптимизме вокруг торговых договоренностей членов НАФТА 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник уверенно растут на открытии торгов на фоне позитива относительно торговых договоренностей, а также планов по переговорам США с партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,21%, до 26103,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 8041,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,14%, до 2900,78 пункта.
В понедельник президент страны Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Трамп добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора. Инвесторы восприняли новости о НАФТА как положительные на фоне опасений по глобальной торговой войне.
Во вторник в интервью телеканалу CNBC глава минфина США Стивен Мнучин также заявил, что США рассчитывают «в ближайшее время» заключить сделку и с другим партнером по НАФТА — Канадой.
"Я считаю, что наша цель — попытаться быстро договориться и с Канадой. Это очень важно для американских рабочих. Если вы помните, то сделка касается большего (объема — ред.) торговли для компаний и сервисов США", — сообщил Мнучин телеканалу. Он добавил, что если сделка с Канадой все-таки не будет пересмотрена, США готовы «двигаться вперед» с той договоренностью, которая уже достигнута с Мексикой. Как уточняет телеканал, после достижения договоренностей с Канадой администрация перейдет к переговорам с другими торговыми партнерами — Евросоюзом и Китаем.
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