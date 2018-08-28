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Учредитель финансовой компании в Омске обвиняется в мошенничестве на 160 млн рублей
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Учредитель финансовой компании в Омске обвиняется в мошенничестве на 160 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Учредитель и директор омской частной финансовой компании завладела денежными средствами своих клиентов на сумму свыше 160 млн рублей, сообщается на сайте МВД Омской области.
«Клиентам она обещала ежемесячную прибыль до 20% от вложенных сумм. В общей сложности от противоправной деятельности пострадали 737 человек», — говорится в релизе ведомства.
Обвиняемая 33-летняя жительница Омской области присваивала денежные средства клиентов под предлогом привлечения к участию в торгах на фондовой бирже. Ее имущество на сумму более 14 миллионов рублей находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.
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