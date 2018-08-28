Дефицит торговли товарами США в июле достиг максимума за 5 месяцев

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Предварительные данные о торговле в США указывают на увеличение торгового дефицита страны в июле до максимума за пять месяцев, пишет MarketWatch.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Отрицательное сальдо товарного торгового баланса США — без учета услуг — в июле увеличилось на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило $72,2 млрд, свидетельствуют данные правительства. Показатель достиг максимума с февраля.

Экономисты прогнозировали дефицит товарного торгового баланса на уровне $69,4 млрд

Согласно пересмотренным данным, в июне дефицит составлял $67,9 млрд

Правительство США опубликует общие показатели торговли на следующей неделе, но динамика торгового дефицита в основном связана с изменениями в экспорте и импорте товаров. Торговля услугами редко значительно меняется от месяца к месяцу.

Предварительные данные по запасам на оптовых складах показали рост на 0,7% в июле. Розничные запасы, согласно предварительным оценкам, увеличились на 0,4%.

Сильная экономика США стимулирует импорт. С другой стороны, рост мировой экономики замедлился после сильного начала года. Укрепление доллара также сдерживает экспорт.

Увеличение торгового дефицита может негативно повлиять на рост ВВП в III квартале.

Как сообщали «Вести. Экономика», во II квартале ВВП США вырос на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года.

Экспорт в апреле-июне повысился на 9,3%, импорт в США увеличился на 0,5%.

Чистый экспорт прибавил 1,06 процентного пункта к росту ВВП (максимум с 2013 года) отчасти благодаря резкому увеличению поставок сои перед введением ответных пошлин.