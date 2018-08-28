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Сбербанк допустил урегулирование спора с газодобывающей компанией Магомедова
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Сбербанк допустил урегулирование спора с газодобывающей компанией Магомедова 

Rambler News Service 1 час назад
Подача Сбербанком исковых заявлений на сумму 4,4 млрд рублей к газодобывающей Якутской топливно-энергетической компании не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Исковые заявления поданы в связи с неисполнением платежных обязательств ПАО «ЯТЭК» перед Сбербанком. При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», — сказали в Сбербанке.
В пресс-службе группы «Сумма», в которую входит «Якутская топливно-энергетическая компания», сообщили RNS, что ведут переговоры о реструктуризации и надеются на позитивное разрешение ситуации.
Ранее сообщалось, что Сбербанк подал в Арбитражный суд республики Саха иск на сумму 3,02 млрд рублей к «Якутской топливно-энергетической компании», к этой же компании кредитная организация подала иск на сумму 1,41 млрд рублей в Арбитражный суд Москвы.
Согласно данным СПАРК, бенефициаром «Якутской топливно-энергетической компании» является находящийся под арестом бизнесмен Зиявудин Магомедов. Бизнесмен владеет 82,06% «Якутской топливно-энергетической компании» через компанию «Инвестор».
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