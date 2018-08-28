Рублевая цена нефти в августе достигла исторического максимума

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рублевая цена нефти в августе достигла исторического максимума — это произошло во многом благодаря слабому рублю и оказалось на руку нефтегазовым экспортерам и федеральному бюджету, однако вряд ли нефтяные цены надолго смогут удержаться на рекордных отметках, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.

"Рублевая стоимость (нефти марки Brent — ред.) достигла исторического максимума за счет высокой стоимости нефти и текущего курса рубля. Это самые лучшие времена, когда в выигрыше нефтегазовые экспортеры, компании ТЭКа, а также металлурги", — отметил старший аналитики «Альпари» Роман Ткачук.

Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ, однако к концу текущего месяца после того, как ЦБ заявил о приостановке покупок валюты в рамках бюджетного правила, рубль начал немного укрепляться. При этом нефть с начала месяца выросла примерно на 4%.

Во вторник доллар на Московской бирже торгуется по цене около 67,53 рубля, а ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent — около 77 долларов за баррель. Таким образом рублевая стоимость нефти поднялась выше 5,19 тысячи рублей.

Даже в 2011–2012 годах, когда стоимость барреля нефти поднималась выше 120 долларов, ее рублевая цена была ниже нынешней, поскольку доллар в тот период стоил не больше 30 рублей.

КТО В ВЫИГРЫШЕ

Российским нефтяным компаниям дешевый рубль в сочетании с дорогой нефтью на руку, отмечает старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова.

"Уже сейчас мы видим, как нефтяные компании отчитываются выше самых оптимистичных ожиданий за второй квартал 2018 года, а в среднем за этот период рублевая цена нефти составляла 4600 рублей, на 8% ниже, чем сейчас", — заявила она.

Так, например, во вторник свои данные по МСФО за первое полугодие представила «Татнефть», у которой чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 105,174 миллиарда рублей.

В выигрыше от сложившейся ситуации и федеральный бюджет. «Сегодня бюджет России, который был пересмотрен в сторону профицита, становится еще более сильным, дающим государству увереннее проводить социальные программы и оперативные мероприятия по усилению финансовой системы РФ», — считает Ткачук.

Однако основные получатели бюджетных средств вряд ли смогут извлечь все плюсы от сложившейся ситуации: направить на расходы полученные от экспорта нефти доходы бюджета правительству не позволит бюджетное правило, по которому все сверхдоходы Минфин направляет в ФНБ.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ

Несмотря на дорогую нефть, рубль продолжает оставаться под давлением геополитических факторов, причём не только внутрироссийских, но и относящихся к остальным развивающимся странам, отмечает Кирсанова.

"В первую очередь негативное влияние на рубль оказывает опасение новых санкций, а именно второй раунд санкций по «делу Скрипаля». Однако и падение турецкой лиры, повлёкшее за собой панику во всех валютах Emerging markets (развивающихся рынков — ред.), оказало своё губительное действие", — поясняет аналитик.

Помимо этого укрепляется и сам доллар, который дорожает к большинству валют на фоне повышения ставок ФРС, а также перетока средств с развивающихся рынков в «более защитный» американский рынок, добавляет эксперт.

С ней согласна аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако, по ее мнению, рост нефтяных цен в условиях нарастающего торгового противостояния Китая и США, а также сложной ситуации в Турции, долго не продлится.

"Рост нефтяных котировок до 80 долларов за баррель Brent возможен на неспокойном новостном фоне, однако маловероятно, что цены надолго смогут удержаться на этих отметках. Сейчас рост цен на «черное золото» поддерживают данные о снижении запасов в США и санкции на Иран. Однако в более долгосрочной перспективе цены, скорее всего, будут ограниченно снижаться на фоне роста добычи основных экспортеров", — сказала Желаннова.

Если же нефть продолжит дорожать, это будет способствовать укреплению рубля, добавила аналитик. Правда, чрезмерно укрепиться российской валюте опять же не позволит Минфин. «Реализацию бюджетного правила никто не отменял, поэтому возвращение к интервенциям будет вновь ограничивать потенциал укрепления российской валюты при растущих ценах на нефть», — пояснила она.