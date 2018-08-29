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Доллар незначительно изменятся к мировым валютам в ожидании данных по ВВП США
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Доллар незначительно изменятся к мировым валютам в ожидании данных по ВВП США 

Прайм 18 минут назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс доллара почти не изменяется по отношению к большинству мировых валют в среду в ожидании инвесторами данных по ВВП США за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару не изменялся по сравнению с предыдущим торговым днем и составлял 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,24 иены за доллар со 111,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 94,69 пункта.
В среду мировые инвесторы ждут важную статистику из США. Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по росту экономики страны во втором квартале. Согласно второй оценке, как прогнозируют аналитики, рост ВВП США за второй квартал составил 4%, согласно первой оценке рост составил 4,1%.
В то же время на мировых рынках сохраняется неопределенность относительно торговых отношений США и КНР, которые с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.
"Инвесторы пристально следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).
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