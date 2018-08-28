Прибыль почти 70 проц. листинговых компаний Китая поднялась в первом полугодии 2018 г.

Пекин, 28 августа / Синьхуа / — В общей сложности 68,2 проц. китайских компаний, чьи акции котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, сообщили о росте чистой прибыли в первой половине 2018 года. Об этом сообщила во вторник газета «Цзинцзи цанькао бао».

По состоянию на утро вторника 2361 листинговая компания обнародовала полугодовые финансовые отчеты. Чистая прибыль 1616 компаний выросла, а у 190 компаний она снизилась, пишет газета, цитируя данные провайдера информационных услуг Wind.

Чистая прибыль 383 компаний по крайней мере удвоилась по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Операционные доходы 2361 листинговой компании выросли на 14 проц. в годовом исчислении до 10,24 трлн юаней /около 1,5 трлн долл США/.

В первом полугодии относительно высокие показатели прибыли отмечены у компаний в нефтяной, металлургической и химической отраслях, а также в сфере производства строительных материалов.

Листинговые компании таких отраслей, как производство автомобилей на новых источниках энергии /NEV/, биомедицина и коммуникация сообщили о росте прибыли.

Согласно данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, в первые 7 месяцев этого года объем производства NEV вырос на 85 проц. до свыше 500 тыс. единиц, а их продажи увеличились на 97,1 проц. до 496 тыс. единиц.

В первом полугодии доходы ведущего производителя литиевых батарей в Китае — The Contemporary Amperex Technology составили 9,36 млрд юаней при увеличении на 48,69 проц. в годовом исчислении.

Чистая прибыль компании Wuxi AppTec — мирового лидера в области фармацевтических и медицинских технологий выросла на 71,3 проц. в годовом выражении до 1,27 млрд юаней. -0-