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Страховой концерн Allianz сменит гендиректора в России
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Страховой концерн Allianz сменит гендиректора в России 

Ведомости 23 минуты назад
Фото: Ведомости
Немецкий страховой концерн Allianz в ближайшее время может сменить руководителя своего российского подразделения. Гендиректор группы компаний Allianz в России (включается СК «Альянс» и СК «Альянс жизнь») Николай Клековкин может покинуть эту должность, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к компании, а также два страховщика, знающие об этом от сотрудников компании. Кандидат на должность гендиректора — Филипп Гронемайер, который сейчас является членом правления группы Allianz в России, знают два собеседника «Ведомостей».
Николай Клековкин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» информацию о своем скором уходе из компании не подтвердил. Не подтвердил, но и не опроверг эту информацию и представитель СК «Альянс». «Ведомости» ожидают комментариев представителя Allianz Group.
Николай Клековкин после ухода с должности гендиректора группы компаний Allianz в России может остаться членом совета директоров, знает один из собеседников «Ведомостей».
Смена гендиректора группы компаний может быть связана с отсутствием развития страхового бизнеса Allianz в России, полагает один из собеседников «Ведомостей».
За прошлый год у обеих компаний значительно сократились сборы. СК «Альянс» собрала 3,2 млрд руб. премий против 3,7 млрд руб, годом ранее, СК «Альянс жизнь» — 8,7 млрд руб. против 11,9 млрд руб. в 2016 г. Прибыль СК «Альянс» за 2017 г. снизилась более чем на 70% до 755,6 млн руб. (годом ранее была 2,9 млрд руб.). Прибыль СК «Альянс жизнь» в 2017 г. была 575,8 млн руб. (годом ранее1,1 млрд руб.)
Клековкин был назначен на позицию гендиректора компании в апреле прошлого года. В 2003 г. Клековкин был назначен гендиректором группы «Ренессанс страхование», в 2007 г. — руководителем СК «Русский стандарт страхование», в 2009 г. возглавил СК «Цюрих». Последние годы до перехода в СК «Альянс» работал также в Сбербанке и Внешэкономбанке.
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