Российский фондовый рынок: отсутствие единого тренда

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Утро среды продолжает вчерашний тренд. Вчера российские индексы закрылись разнонаправленно: индекс Мосбиржи в умеренном плюсе, РТС потерял полпроцента. Росту способствовала повышательная внутридневная динамика на рынке нефти, а также итоги переговоров США и Мексики по новому торговому соглашению, давление на рынок оказывало продолжающееся снижение рубля.