Российский фондовый рынок: отсутствие единого тренда 

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Утро среды продолжает вчерашний тренд. Вчера российские индексы закрылись разнонаправленно: индекс Мосбиржи в умеренном плюсе, РТС потерял полпроцента. Росту способствовала повышательная внутридневная динамика на рынке нефти, а также итоги переговоров США и Мексики по новому торговому соглашению, давление на рынок оказывало продолжающееся снижение рубля.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В лидерах роста оказались НЛМК (+3,12%), ФосАгро (+2,47%), в числе аутсайдеров МегаФон (-5,35%), Группа ЛСР (-3,39%), X5 Retail Group (-3,04%), РуссНефть — (-2,18%). Голубые фишки также не показали единого тренда «Сбербанк» и «Новатэк» в минусе, «Норильский Никель», «Газпром» и «Лукойл» в плюсе. Сегодня отчетность по МСФО за 1 полугодие 2018 г. представит значительное число эмитентов: «Лукойл», «Россети», НПК ОВК, «Аэрофлот», ОГК-2, Globaltruck, «Группа ЛСР», «ТрансКонтейнер», «Ленэнерго» и «Газпром». Ожидается сильная отчетность «Лукойла» и слабая «Аэрофлота» ввиду 39%-го роста цен на топливо, повышения аэропортовых сборов и высоких темпов роста зарплат, превышающих темпы инфляции. Лента опубликовала отчетность за 1 пол. 2018 г., отразив 14,9%-ный рост чистой прибыли и 18,2%-ный рост выручки и снижение рентабельности EBITDA до 8,9% с 9,6% годом ранее. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Правительство России может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, направляя данные средства на инвестпрограммы, что может оказать давление на акции ряда торгуемых компаний («Транснефть», «Россети») ввиду потери дивидендной привлекательности.
Торги вторника на американских фондовых площадках завершились символическим повышением DJ и S&S500 прибавили менее 0,1%, NASDAQ +0,15%. Умеренный оптимизм был обусловлен предварительным соглашением США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Движение европейских рынков было разнонаправленным — в зеленой зоне закрылись британский и французский индексы, остальные потеряли в пределах 0,5%. Азиатские площадки на первую половину торгов среды преимущественно умеренно плюсуют за исключением HSI (-0.09%). Осторожные настроения инвесторов отражают опасения относительно дальнейшего повышения тарифов на китайский экспорт со стороны США на общую сумму 200 млрд долл., о чем может быть объявлено уже 5 сентября. На рынке нефти ярко выраженного движения котировок не наблюдалось, ввиду того, что сокращающиеся поставки иранской нефти в преддверии введения американских санкций были сбалансированы поставками из стран, не входящих в ОПЕК. Цена нефти марки Brent снизилась на 10 центов до 75.85 долл/брл.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»