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Рынок акций РФ незначительно снижается вместе с зарубежными площадками
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Рынок акций РФ незначительно снижается вместе с зарубежными площадками 

Прайм + ещё 12 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам в унисон с зарубежными площадками, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.48 мск снижался на 0,07%, до 2346,78 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1084,85 пункта, следует из данных Московской биржи.
Азиатские площадки закрылись сегодня преимущественно снижением на 0,47-1,05%, европейские индексы теряют по основным индексам до 1%.
В лидерах роста — акции "Аэрофлота" (3,4%), продолжающие отыгрывать данные отчетности по МСФО, опубликованные в среду; бумаги "Татнефти" (префы растут на 1,44%, обыкновенные акции — на 0,59%), "Алросы" (1,39%), префы "Сургутнефтегаза" (0,8%).
В лидерах снижения — малоликвидные акции "Мегафона" (-19,07%), «Сафмара Финансовых инвестиций» (-3,9%), депозитарные расписки En+ (-2,63%), акции Polymetal (-1,82%), "Новатэка" (-1,15%), "Мосэнерго" (-1,33%).
"Отечественный рынок акций в последнее время рос на средних объемах, что свидетельствовало о его слабости. Таким образом, продолжение роста было возможно при условии воздействия дополнительных факторов поддержки. Однако в настоящий момент внешний фон заметно ухудшился. Европейские фондовые индексы и бенчмарки развивающихся рынков последовали вниз вслед за азиатскими индикаторами", — прокомментировала РИА Новости аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.
"На первый план вновь вышли риски эскалации торговой войны между США и Китаем. Соответственно, российский рынок остался без поддержки", — заключила она.
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