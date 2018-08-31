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Рынок акций РФ перешел к росту
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Рынок акций РФ днем перешел к росту по основным индексам 

Прайм + ещё 15 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций днем в пятницу перешел к росту по основным индикаторам, причем индекс РТС на фоне укрепления рубля прирастает бодрее, следует из динамики торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 15.08 мск плюсовал на 0,13%, до 2333,87 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1082,97 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки, до 67,90 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 79,09 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,31%, до 77,78 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Торги на российском рынке акций в пятницу стартовали в "красной зоне" на умеренно негативном внешнем фоне. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрировали преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров.
Кроме того, инвесторы опасаются усиления торгового противостояния между странами и распространения кризиса в Турции и Аргентине на другие регионы, отмечают аналитики БКС.
Однако днем укрепление рубля позволило индексу РТС перейти в "зеленую зону" и начать уверенно расти, не оглядываясь на снижение теперь уже и европейских площадок.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — "Полюс" (2,36%), "Русгидро" (2,14%), Polymetal (1,88%), ФСК ЕЭС (1,86%), префы "Сургутнефтегаза" (1,55%), а также акции МТС (1,37%), ОГК-2 (1,35%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,1%, обыкновенные акции — 1,32%).
Новость о заморозке цен на минеральные удобрения стала поводом для фиксации прибыли в акциях "Фосагро" после шести сессий бесперебойного роста, отмечают аналитики БКС. К текущему моменту акции "Фосагро" снижаются на 2,75%.
Привилегированные акции "Транснефти" продолжают понижательную тенденцию и падают на 2,78%. Бумаги несут существенные потери на фоне выхода слабой отчетности за первое полугодие и из-за риска снижения дивидендных выплат, отмечают эксперты на рынке.
В итоге бумаги "Транснефти" за три последних сессии, с 28 августа — дня публикации отчетности по МСФО за первое полугодие — потеряли более 8% своей стоимости. Согласно отчетности компании, чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92,1 миллиарда рублей.
Также среди лидеров снижения — акции "Мосэнерго" (-3,15%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,86%), префы "Татнефти" (-1,86%), акции "М. Видео" (-1,68%), "Мегафона" (-1,59%), ТМК (-1,54%) и "Новатэка" (-1,36%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Несмотря на заметное ухудшение внешнего фона на анонсированном Трампом новом этапе торговой войны с Китаем, российские фондовые индексы держатся неплохо на торгах в пятницу", — комментирует аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.
Тем не менее, это может оказаться лишь всплеском.
Помимо ухудшения настроений мировых инвесторов, на рынок влияет утрата энтузиазма покупателей в сырьевом сегменте, что делает отечественные индексы еще более уязвимыми, считает Ковалев. В лучшем случае до конца дня РТС сможет удержаться выше уровней открытия, а индекс Мосбиржи — минимизировать потери, полагает аналитик.
Опасения ввода новых санкций против российских компаний среди участников рынка будут только возрастать, считает, в свою очередь, руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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