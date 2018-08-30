Ещё
Рынок акций РФ попытается обновить рекорды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.35
–0.08 Золото
1204.59
+0.15 РТС
1090.03
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1714
+0.0337
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Рынок акций РФ попытается обновить рекорды 

Прайм + ещё 11 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Все говорит о том, что покупки на рынке акций с утра будут преобладать. Вчерашние данные Минэнерго США о снижении запасов нефти на 2,6 млн баррелей при ожидании падения показателя на 0,7 млн баррелей вызвали мощный рост нефти. Вечером котировки сырья достигли отметки 77,3 доллара, где продолжают удерживаться и сегодня с утра.
Рост нефти вызвал подъем фьючерсов на российские акции в вечернюю сессию. Причем даже на 1,3% вырос фьючерс на Сбербанк. Акции крупнейшего банка можно попробовать спекулятивно купить на открытии — уж больно сильно они отстали от рынка.
Поэтому если сегодняшние утренние покупки будут поддержаны притоком свежих западных денег, то Индекс Мосбиржи вполне может переписать исторический рекорд.
Однако стоит быть готовым к дальнейшей коррекции: рынок растет без особых причин уже пятый день и фиксация прибыли выглядит вполне логичной.
Впрочем, многое будет зависеть от котировок рубля, для которого внешний фон также складывается благоприятным: кроме дорогой нефти рублю было бы неплохо отыграть ослабление доллара на мировом рынке. С технической точки зрения российской валюте также было бы неплохо вернуться под отметку 67 руб за доллар. Однако в последние дни мы часто видели, что рубль напрочь игнорирует рыночный позитив и живет какой-то своей непонятной жизнью даже в отсутствие на торгах Банка России.
Прайм: последние новости
Песков: Кремль не беспокоят колебания рубля Стоимость биткоина удерживается выше отметки в $7 тыс Биржи АТР изменяются разнонаправленно после новостей по торговым пошлинам США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом34
Названы самые влиятельные россияне339
В России начнут новую «стройку века»53
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию317
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ19
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение