Рынок акций РФ попытается обновить рекорды

Все говорит о том, что покупки на рынке акций с утра будут преобладать. Вчерашние данные Минэнерго США о снижении запасов нефти на 2,6 млн баррелей при ожидании падения показателя на 0,7 млн баррелей вызвали мощный рост нефти. Вечером котировки сырья достигли отметки 77,3 доллара, где продолжают удерживаться и сегодня с утра.

Рост нефти вызвал подъем фьючерсов на российские акции в вечернюю сессию. Причем даже на 1,3% вырос фьючерс на Сбербанк . Акции крупнейшего банка можно попробовать спекулятивно купить на открытии — уж больно сильно они отстали от рынка.

Поэтому если сегодняшние утренние покупки будут поддержаны притоком свежих западных денег, то Индекс Мосбиржи вполне может переписать исторический рекорд.

Однако стоит быть готовым к дальнейшей коррекции: рынок растет без особых причин уже пятый день и фиксация прибыли выглядит вполне логичной.