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«Газпром» с начала года поставил в дальнее зарубежье 133,3 млрд кубов газа
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«Газпром» с начала года поставил в дальнее зарубежье 133,3 млрд кубов газа 

РИА Новости + ещё 6 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" в январе-августе, по оперативным данным, увеличит экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,3 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
"По оперативным данным, за январь-август 2018 года мы поставим в страны Европы и Турцию 133,3 миллиарда кубометров газа. Прирост — на 5,6% или на 7 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Экспорт газа в дальнее зарубежье в августе вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 16,2 миллиарда кубометров, следует из данных «Газпрома».
Кроме того, объем реализации газа «Газпрома» на внутреннем рынке в январе-августе вырастет на 5,4%, сказал Миллер.
"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.
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