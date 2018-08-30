«Газпром» с начала года поставил в дальнее зарубежье 133,3 млрд кубов газа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости "Газпром" в январе-августе, по оперативным данным, увеличит экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,3 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер

"По оперативным данным, за январь-август 2018 года мы поставим в страны Европы и Турцию 133,3 миллиарда кубометров газа. Прирост — на 5,6% или на 7 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Экспорт газа в дальнее зарубежье в августе вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 16,2 миллиарда кубометров, следует из данных «Газпрома».

Кроме того, объем реализации газа «Газпрома» на внутреннем рынке в январе-августе вырастет на 5,4%, сказал Миллер.