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«Газпром» ждет роста поставок газа в Европу в 2018 г до 195-200 млрд кубов
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«Газпром» ждет роста поставок газа в Европу в 2018 г до 195-200 млрд кубов 

Прайм + ещё 8 5 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает роста поставок газа в Европу в 2018 году до 195-200 миллиардов кубометров, при этом компания не видит оснований для ослабления своих позиций на этом рынке и в 2019 году, сообщил начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
"Что касается ожидания в объемных показателях по поставкам (в Европу — ред.) на 2018 год, то они могут составить между 195 и 200 миллиардами кубометров. В этом диапазоне мы ожидаем завершение года", — сказал Зотов в ходе телефонной конференции.
"По нашему мнению… с учетом тех показателей, о которых я говорил, то есть, собственная добыча (в Европе — ред.), необходимые запасы в ПХГ, ожидание холодной зимы и так далее, мы не видим ослабления наших позиций на европейском рынке (в 2019 году — ред.)", — добавил он.
"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров.
Зотов пояснил, что компания ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2018 году около 230-240 долларов за тысячу кубометров.
"Что касается уровня цен, 250-260 долларов… очевидно, это все-таки относится к уровню цен так сказать на споте, ожидания третьего и отчасти четвертого квартала. Наш расчет, а все-таки у нас корзина контрактов, мы ожидаем цены по результатам года, это будет понятно ближе к четвертому кварталу, где-то в районе 230-240 долларов (за тысячу кубометров — ред.)", — сказал Зотов в рамках телефонной конференции.
В июне заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что «Газпром» ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов и выше. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель составлял 197 долларов за тысячу кубометров.
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