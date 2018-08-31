В «Газпроме» назвали ожидания по экспортной цене на газ в 2018 году

"Что касается уровня цен, 250-260 долларов… очевидно, это все-таки относится к уровню цен так сказать на споте, ожидания третьего и отчасти четвертого квартала. Наш расчет, а все-таки у нас корзина контрактов, мы ожидаем цены по результатам года, это будет понятно ближе к четвертому кварталу, где-то в районе 230-240 долларов (за тысячу кубометров — ред.)", — сказал Зотов в рамках телефонной конференции.