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В «Газпроме» назвали ожидания по экспортной цене на газ в 2018 году
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В «Газпроме» назвали ожидания по экспортной цене на газ в 2018 году 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2018 году около 230-240 долларов за тысячу кубометров, сообщил начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
"Что касается уровня цен, 250-260 долларов… очевидно, это все-таки относится к уровню цен так сказать на споте, ожидания третьего и отчасти четвертого квартала. Наш расчет, а все-таки у нас корзина контрактов, мы ожидаем цены по результатам года, это будет понятно ближе к четвертому кварталу, где-то в районе 230-240 долларов (за тысячу кубометров — ред.)", — сказал Зотов в рамках телефонной конференции.
В июне заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что «Газпром» ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов и выше. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель составлял 197 долларов за тысячу кубометров.
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