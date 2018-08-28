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Член правления «Детского мира» увеличил долю в ритейлере
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Член правления «Детского мира» увеличил долю в ритейлере 

Rambler News Service 1 час назад
Член правления ритейлера «Детский мир» Павел Пищиков увеличил свою долю в уставном капитале сети до 0,0002% (2 тыс. акций), сообщает компания. Ранее его доля в компании составляла 0,0001% (1 тыс. акций).
«Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0002%/ 2000 акций», — говорится в сообщении.
Согласно материалам сайта, Павел Пищиков занимает в компании должность директора департамента управления интернет-торговли с февраля 2017 года. Ранее он работал в компании «Дочки-сыночки» на должности руководителя интернет-проектов.
«Детский мир» — розничный оператор торговли детскими товарами в России и Казахстане. По состоянию на 30 июня 2018 года компания управляла 599 магазинами «Детский мир» в России и Казахстане, 50 магазинами сети ELC и одним магазином ABC в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы компаний — 704 тыс. кв.
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