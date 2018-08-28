Как засуха повлияла на урожай зерна на юге России

Собранного урожая хватит на собственные нужды, и на продажу в другие регионы, и на экспорт.

— В этом году климатические условия были очень жесткими: когда нужна была влага — ее не было, но как только аграрии приступили к уборке — пошли дожди. Тем не менее, урожай получили выше среднестатистического, — комментирует первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров . — Ростовская область переходит на научно-обоснованный подход к земледелию, и это уже приносит свои плоды. Наша задача — не ждать хорошей погоды, а научиться работать в любых условиях.

— В Краснодарском крае результаты традиционно выше, чем на Дону. Несмотря на то, что здесь к 23 августа обмолочено около 70 процентов посевных площадей, урожай зерновых и зернобобовых уже превысил 10,4 миллиона тонн. При нынешней средней урожайности в 61,3 центнера с гектара (кстати, рекордной для российских регионов) Краснодарский край может собрать около 14,8 миллиона тонн, — говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев

— Засуха в Ростовской области обвалила урожайность — если в прошлом году здесь собирали 41 центнер с гектара, то в этом — 32. Хуже прошлого года результаты в Волгоградской и Астраханский областях и в Калмыкии. На Кубани такой разницы нет — снижение с 63,3 до 61,3 некритично, — считает эксперт.

Засуха ударила по многим регионам, тем не менее, ситуация по стране в целом выглядит вполне оптимистично. На прошлой неделе Минсельхоз РФ даже повысил прогноз урожая зерна со 100 до 105 миллионов тонн. При этом из-за серьезной потери урожая в ЕС и некоторых других регионах мира прогнозируется рост спроса на российское зерно. Цены на российскую пшеницу росли последние шесть недель и только к концу августа остановились, достигнув отметки 231,5 доллара за тонну (по нынешнему курсу — около 15,8 тысячи рублей).