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Техкомитет ОПЕК+ 11 сентября обсудит механизм распределения квот по восстановлению добычи
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Техкомитет ОПЕК+ 11 сентября обсудит механизм распределения квот по восстановлению добычи 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Технический комитет при ОПЕК +, в который входят эксперты от стран — участниц соглашения об ограничении добычи нефти, 11 сентября обсудит механизм распределения квот между странами в рамках июньского решения о восстановлении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.
Заседание пройдет в режиме телеконференции.
"Механизм того, кто на сколько будет увеличивать [добычу] в рамках этого миллиона, до сих пор не определен. Это и будут обсуждать", — сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос обсуждался и 27 августа на совещании экспертов с министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+.
По итогам совещания ОПЕК не выпустила официальный пресс-релиз об уровне исполнения сделки в июле, хотя ранее делала это регулярно. Но, как сообщило агентство Reuters, был озвучен показатель 109%.
Плановое заседание техкомитета состоится накануне заседания министерского мониторингового комитета, которое пройдет в Алжире 23 сентября.
В конце июня страны ОПЕК+ приняли решение вернуться к 100%-ному исполнению обязательств по сокращению добычи (до этого договоренности перевыполнялись — уровень сокращения достигал 150% от плана). Для этого им потребуется поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом от пропорционального наращивания добычи участники ОПЕК+ отказались, так как не у всех стран есть такая возможность.
Глава Минэнерго России Александр Новак говорил, что министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ должен утвердить механизм перераспределения квот в рамках июньского решения. Россия в июле восстановила добычу на 259,5 тыс. баррелей в сутки при том, что ранее, в соответствии с достигнутыми в конце 2016 года договоренностями, сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, сообщал министр.
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