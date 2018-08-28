Техкомитет ОПЕК+ 11 сентября обсудит механизм распределения квот по восстановлению добычи

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Технический комитет при ОПЕК +, в который входят эксперты от стран — участниц соглашения об ограничении добычи нефти, 11 сентября обсудит механизм распределения квот между странами в рамках июньского решения о восстановлении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

Заседание пройдет в режиме телеконференции.

"Механизм того, кто на сколько будет увеличивать [добычу] в рамках этого миллиона, до сих пор не определен. Это и будут обсуждать", — сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос обсуждался и 27 августа на совещании экспертов с министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+.

По итогам совещания ОПЕК не выпустила официальный пресс-релиз об уровне исполнения сделки в июле, хотя ранее делала это регулярно. Но, как сообщило агентство Reuters, был озвучен показатель 109%.

Плановое заседание техкомитета состоится накануне заседания министерского мониторингового комитета, которое пройдет в Алжире 23 сентября.

В конце июня страны ОПЕК+ приняли решение вернуться к 100%-ному исполнению обязательств по сокращению добычи (до этого договоренности перевыполнялись — уровень сокращения достигал 150% от плана). Для этого им потребуется поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом от пропорционального наращивания добычи участники ОПЕК+ отказались, так как не у всех стран есть такая возможность.