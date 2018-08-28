Немецкие и американские компании обеспокоены, несмотря на торговое перемирие ЕС с Трампом 

28 августа. PROCOMP.INFO — Согласно опросу, почти три из четырех компаний, ведущих бизнес в Германии и Соединенных Штатах, сомневаются в том, что между торговым перемирием между США и Европой, достигнутым в прошлом месяце, последует долгосрочное соглашение о крупномасштабных сокращениях тарифов.
Президент США Дональд Трамп согласился во время встречи с Председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в июле воздержаться от введения тарифов на европейские автомобили, в то время как обе стороны заявили, что будут вести переговоры о сокращении других тарифов.
Временная сделка уменьшила риск полномасштабного трансатлантического торгового спора, особенно для немецких автопроизводителей и повысив уровень деловой активности в крупнейшей экономике Европы в августе.
Однако, опрос Американской торговой палаты в Германии (AmCham) показал, что руководители компаний по обе стороны Атлантики остаются скептически настроенными, 71% сомневаются в том, что можно достичь долгосрочного соглашения о снижении тарифов.
Опрос показал, что более 40% немецких компаний, занимающихся бизнесом в США, сказали, что рынок США стал менее важным для них после эскалации торгового спора.
Это по сравнению с 20 процентами американских компаний, ведущих бизнес в Германии, которые заявили, что немецкий рынок стал для них менее важным.
Вашингтон оказывает давление на ЕС, чтобы ускорить торговые переговоры, начатые после встречи в прошлом месяце между Трампом и Юнкером, сообщили официальные лица в минувшие выходные.