Немецкие и американские компании обеспокоены, несмотря на торговое перемирие ЕС с Трампом

28 августа. PROCOMP.INFO — Согласно опросу, почти три из четырех компаний, ведущих бизнес в Германии и Соединенных Штатах, сомневаются в том, что между торговым перемирием между США и Европой, достигнутым в прошлом месяце, последует долгосрочное соглашение о крупномасштабных сокращениях тарифов.

Временная сделка уменьшила риск полномасштабного трансатлантического торгового спора, особенно для немецких автопроизводителей и повысив уровень деловой активности в крупнейшей экономике Европы в августе.

Однако, опрос Американской торговой палаты в Германии (AmCham) показал, что руководители компаний по обе стороны Атлантики остаются скептически настроенными, 71% сомневаются в том, что можно достичь долгосрочного соглашения о снижении тарифов.

Опрос показал, что более 40% немецких компаний, занимающихся бизнесом в США, сказали, что рынок США стал менее важным для них после эскалации торгового спора.

Это по сравнению с 20 процентами американских компаний, ведущих бизнес в Германии, которые заявили, что немецкий рынок стал для них менее важным.