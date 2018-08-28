Директор финансовой компании выманила у омичей 160 млн руб.

Предлагая играть на фондовой бирже и о​​бещая прибыль, она обманула 737 человек. Как предполагает следствие, директор частной финансовой компании, которая одновременно является и ее учредителем, предлагала людям поиграть на фондовой бирже, обещая ежемесячно выплачивать прибыль в размере 20% от вложенных ими сумм. Таким образом она смогла заполучить сумму свыше 160 миллионов рублей, обманув 737 человек.

Следственным управлением УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 14 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет рассмотрено в суде.